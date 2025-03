Rimini, rudere incenerito dalle fiamme: trovati resti di un bivacco, gesto doloso

Rudere a fuoco nelle campagne riminesi. Il sospetto è che le fiamme siano state appiccate con un gesto intenzionale.

Nel primo pomeriggio di ieri un incendio è divampato in via Maderna, una viuzza tra le colline in zona San Lorenzo in venti, poco lontano dall’agriturismo Le calastre. L’allarme alla centrale dei vigili del fuoco è giunto poco dopo le 14, quando alcuni clienti del ristorante hanno notato levarsi del fumo nero dalla campagna circostante. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con tre squadre con la massima allerta, non potendo escludere che nell’edificio, probabilmente una vecchia rimessa agricola adiacente a un’abitazione, si trovasse qualcuno. Fortunatamente il rudere è risultato disabitato e non è stato trovato nessuno nei paraggi. Tuttavia, la presenza di materassi, bottiglie e residui di bivacco fa sospettare che qualcuno frequentasse quel luogo immerso nelle colline e lontano da occhi indiscreti. Per domare le fiamme sono servite quasi due ore, dopo di che i pompieri hanno accertato l’assenza di utenze elettriche o forniture di gas. In seguito ai primi accertamenti non è stato trovato l’innesco, ma risulta più che probabile che ad alimentare le fiamme sia stato l’intervento umano. Per questo sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato.