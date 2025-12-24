Rimini. Rubato l’albero di Natale dal negozio. Il titolare: “Le telecamere hanno ripreso il ladro”

Rubato l’albero di Natale per la seconda volta. È successo al “Fabula Hair salon”, l’attività commerciale che sorge in via Di Nanni 28 a Santarcangelo dove lunedì scorso, attorno alle 23, è stato trafugato il simbolo delle feste per eccellenza, carico – oltre al danno la beffa - di numerose decorazioni e luci. L’amara scoperta è avvenuta, ieri mattina, al momento dell’apertura del negozio, quando il basamento dell’albero è stato ritrovato vuoto, salvo qualche filo di lucine. Il dispiacere va di pari passo con la cura ed il tempo dedicati all’allestimento in un periodo già denso di impegni. «Un episodio analogo – spiega amareggiato il titolare, Nicolò Massaccesi – era avvenuto anche alla vigilia di Natale del 2023». Da qui un ammanco complessivo, «sommando i due furti, di 150 euro circa». Una differenza però c’è visto che stavolta «le telecamere hanno ripreso il responsabile all’opera».