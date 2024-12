Rimini. Rubata l’attrezzatura della cucina, bar svaligiato prima della riapertura all’ex Caffè delle Rose

Svuotato dai ladri prima dell’inaugurazione che avrebbe segnato il nuovo corso dopo una chiusura di oltre un anno. E’ quanto accaduto al Caffè delle rose, il celebre locale di Marina centro, che nella notte tra domenica e lunedì è stato preso d’assalto da quella che pare una banda di malintenzionati. Una banda, perché che una persona sola possa avere portato via tutta l’attrezzatura da cucina, con tanto di mobili, appare ben poco probabile. Il furto, infatti, ha riguardato proprio i macchinari e l’arredamento necessario a una cucina professionale, causando al proprietario del nuovo bar alcune migliaia di euro di danni, per un totale ancora non quantificato, in attesa di presentare formale denuncia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rimini che hanno svolto un sopralluogo anche alla ricerca di telecamere che possano avere immortalato i ladri in azione, che hanno agito praticamente indisturbati, in assenza dell’allarme antifurto, grazie anche alla scarsa frequentazione della zona durante la notte, d’inverno.

Il Caffè delle rose era pronto a riaprire sotto una nuova veste, quella della catena di franchising specializzata in pollo e birra artigianale “Befed”, con l’inaugurazione fissata per venerdì, al termine di un periodo di ristrutturazione.

Un furto analogo, perpetrato un paio di settimane fa, si è verificato ai danni delle abitazioni di nuova costruzione in via Arno, poco lontano dall’intersezione tra la statale 16 e via Montescudo. Lì, ignoti hanno smontato i pannelli fotovoltaici dal tetto di dieci case in cui i proprietari si sarebbero trasferiti pochissimi giorni dopo, caricando i pannelli su furgoni condotti il più vicino possibile alle abitazioni abbattendo le recinzioni.