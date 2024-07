Rimini, rubano go kart e si gettano in modo pericoloso nel traffico VIDEO

RIMINI. Rubano sei go kart e se ne vanno in giro per strada (video pubblicato sul profilo Facebook Sei di Rimini se...). Non credevano ai loro occhi i residenti della zona Belverde, a Igea Marina, quando nelle prime ore della mattinata di ieri portando fuori i cani hanno visto due fiammanti go kart parcheggiati in altrettanti stalli di via Dossetti, quelli di norma riservati alle auto. Ma era solo l’inizio di una giornata surreale. Altri due bolidi sono stati rinvenuti a stretto giro nel parcheggio davanti alla stazione che sorge nei pressi dell’ingrosso “Igea carni” e un quinto poco distante.

Solo una volta allertata la polizia locale, si è giunti al bandolo della matassa. Sei go kart erano stati trafugati nel cuore della notte dalla pista di viale principe di Piemonte, presso Miramare, da altrettante persone, che al momento sarebbero state identificate. Alcuni ipotizzano si tratti di ragazzi, altri invece di nomadi, mentre la certezza è che il gruppetto è sfrecciato compatto all’alba, attorno alle 5 del mattino, con il piede pesante sull’acceleratore, sino a raggiungere Igea Marina. Tra i punti nebulosi resta da ricostruire non solo il tragitto, passando al setaccio le telecamere, ma anche se la meta finale, cioè la città di Panzini, fosse già in programma o se si sia trattata solo di un’emergenza, ovvero una scelta dettata dalla mancanza di carburante. Un cliente abituale della pista di Miramare, nel frattempo, ha avvisato il titolare ieri mattina riferendo di aver visto passare alcuni mezzi della sua scuderia in nottata. Stando alle voci che si inseguono in città, circolerebbe anche un video che immortalerebbe tuttavia solo l’ultimo tratto del percorso, quando le macchinette mordono l’asfalto delle strade igeane. All’appello mancherebbe, quindi, solo un go kart, in attesa degli sviluppi di un gesto che non si può bollare come una bravata adolescenziale risultando un furto in piena regola. Il valore di una singola macchina si aggira peraltro attorno ai 5mila euro.