Rimini, ruba vestiti e colpisce la guardia con un violento calcio alle parti intime: arrestata alle Befane

Ha provato a guadagnarsi la fuga a colpi di spintoni e pedate, ma la sua corsa si è conclusa dopo pochi metri con le manette ai polsi. Una ragazza è stata arrestata ieri sera dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria all’interno del centro commerciale “Le Befane” di Rimini.

L’episodio si è verificato intorno alle 21 di mercoledì 30 settembre. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, la donna si era introdotta in uno dei negoz facendo incetta di capi d’abbigliamento: una gonna – a cui aveva danneggiato l’etichetta per eludere i controlli –, una borsa e un paio di stivali, per un valore totale di circa 130 euro.

Notata dal personale di vigilanza, la giovane ha cercato di far perdere le proprie tracce affrontando a viso aperto chi cercava di fermarla. Prima ha spintonato la responsabile dell’esercizio commerciale, poi si è scagliata contro la guardia giurata sferrandole un violento calcio alle parti intime.