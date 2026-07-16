Rimini, ruba uno zaino e aggredisce i poliziotti

RIMINI. Nella mattinata di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha tratto in arresto un ragazzo marocchino, resosi responsabile del reato di rapina e resistenza. L’allarme è scattato verso le 10 nella zona del lungomare di Viserba quando è arrivata una richiesta di aiuto per il furto di uno zaino. Appena arrivati sul posto i poliziotti si sono messi all’inseguimento del ladro che, raggiunto, ha colpito con spintoni gli agenti cercando di guadagnare nuovamente la fuga ma è stato bloccato e messo in sicurezza nell’autovettura di servizio.

Accompagnato in Questura, dove ha continuato con la sua condotta aggressiva, è stato fotosegnalato ed è risultato quindi avere a carico numerosissimi precedenti per reati contro la persona, patrimonio e Pubblica amministrazione. L’uomo è stato arrestato per tentata rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale in attesa della direttissima che si terrà oggi. Al termine dell’udienza il soggetto sarà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di rimpatrio in quanto irregolare sul territorio nazionale.