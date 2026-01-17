Rimini, ruba uno scooter nella notte e poi prende a sassate i poliziotti: 30enne arrestato

La Polizia di Stato di Rimini, nelle prime ore di venerdì 16 gennaio, ha tratto in arresto un marocchino di di poco meno di 30 anni senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato, che dopo essersi impossessato di un ciclomotore, ha tentato la fuga colpendo uno degli agenti intervenuto.

Le Volanti poco prima delle 2 di notte, durante il servizio di controllo, mentre transitavano in viale Tripoli, direzione monte, notavano nel buio due individui che spingevano un ciclomotore, con fare sospetto. I due stranieri alla vista degli agenti affrettavano il passo e dopo che veniva loro intimato l’alt, uno dei due si fermava e si mostrava collaborativo, mentre l’altro si dava alla fuga. Inseguito dagli agenti, veniva raggiunto e con non poca fatica trasportato in Questura, dopo che lanciava un sasso verso uno dei poliziotti, il quale con prontezza riusciva a schivare l’oggetto lanciato, venendo colpito solo di striscio sul palmo della mano.

In fase di controllo delle telecamere si appurava che il ciclomotore era stato rubato poco prima dal parcheggio di un’abitazione ed una volta contattato il proprietario, a seguito di denuncia gli veniva restituito quanto di sua proprietà.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di rapina impropria e di resistenza e lesioni e P.U. e trasportato nella Casa Circondariale di Rimini.