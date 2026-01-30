Rimini, ruba una moto e poi le dà fuoco rischiando di appiccare un incendio in una zona condominiale: arrestato dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo polacco per furto aggravato e danneggiamento ai danni di un motociclo precedentemente rubato nei pressi della stazione ferroviaria.

La segnalazione è pervenuta dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, contattati da alcuni residenti che segnalavano un uomo intento a dare fuoco ad una moto.

Giunti sul posto, gli agenti ritrovavano l’uomo descritto, ancora lì presente e con lo sguardo fisso ad osservare il motociclo completamente avvolto dalle fiamme. Sottoposto a perquisizione personale, veniva rinvenuto sull’uomo un accendino, di cui aveva tentato poco prima di disfarsi e che aveva verosimilmente utilizzato per dare fuoco al motociclo.

Il proprietario, contattato dagli agenti, si portava sul posto e prendeva possesso dei resti del proprio mezzo; contestualmente presentava denuncia per la sottrazione della moto, che gli era stato sottratto poco prima nei pressi della stazione ferroviaria, come accertato anche dalla visione delle telecamere di videosorveglianza.

In considerazione dei fatti accaduti, vista anche la sua pericolosità sociale, la presenza di molte persone in strada nonché la vicinanza ad un condominio circondato da siepi facilmente incendiabili, l’uomo veniva tratto in arresto e sottoposto all’udienza di convalida.