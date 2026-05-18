Rimini, ruba una borsa, scappa in moto e investe un poliziotto: scatta l’arresto

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un giovane italiano, responsabile di tentata rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è avvenuto intorno alle 3.30 in zona sud del territorio comunale, quando un equipaggio delle Volanti lo sorprendeva mentre tentava di sottrarre la borsa ad una persona, dandosi successivamente alla fuga a bordo di uno scooter. Nel corso dell’azione, un operatore di polizia, nel tentativo di impedire la fuga, veniva investito dal mezzo e rovinava al suolo insieme all’autore del fatto, riportando lesioni successivamente giudicate guaribili con prognosi di alcuni giorni.

L’uomo veniva immediatamente bloccato dagli agenti intervenuti e accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Nel corso delle verifiche previste dal Codice della Strada, il giovane rifiutava di sottoporsi ai prescritti accertamenti alcolemici e tossicologici. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.