Rimini, ruba una bici al mattino, poi prova a rubarne un’altra in serata alla stessa coppia di fidanzati: scoperto e arrestato

Scoperto e beccato al secondo furto in poche ore alle stesse persone. La Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un 32enne rumeno con numerosi precedenti per i reati di tentata rapina impropria aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale, per aver provato a compiere il furto di una bicicletta all’interno del cortile di un’abitazione e successivamente aggredito fisicamente il proprietario.

L’intervento delle Volanti è avvenuto nelle ore serali di domenica 21 settembre dopo la segnalazione di una ragazza che riferiva di avere davanti a sé un uomo scalzo nel cortile della sua abitazione con la sua bicicletta in mano che, per garantirsi la fuga, aggrediva sia verbalmente che fisicamente il suo fidanzato, intervenuto per impedirgli di allontanarsi dopo aver sentito dei rumori. Giunti sul posto, gli agenti notavano il 32enne che, nonostante l’alt della Polizia, tentava di scappare. Gli operatori si mettevano all’inseguimento a piedi del fuggitivo che, una volta raggiunto e fermato con non poca fatica, veniva accompagnato in Questura.

In fase di controllo, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto un’ulteriore bicicletta, risultata poi essere la mountain bike che era stata sottratta ai due fidanzati nella stessa mattinata. La bicicletta, quindi, veniva restituita ai proprietari ed il soggetto, per i fatti sopra esposti, veniva arrestato e tradotto in carcere.