Rimini, ruba un profumo dal negozio spintonando la titolare

RIMINI. Ieri pomeriggio l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini ha tratto in arresto un giovane di nazionalità colombiana, responsabile del reato di rapina impropria. Tutto ha avuto inizio con l’allarme lanciato da un negozio del centro storico: un ragazzo aveva prelevato un profumo e aveva colpito violentemente la responsabile del negozio con una spinta per guadagnarsi la fuga in direzione stazione.

I poliziotti giunti sul posto hanno chiesto e ottenuto la descrizione dell’uomo e le volanti in zona si sono messe alla sua ricerca fino a quando lo hanno trovato. Il profumo era ancora nelle sue tasche e alla fine delle forze dell’ordine ha cercato di disfarsene.

Portato negli uffici della Questura il giovane è risultato avere diversi precedenti per furto aggravato e condanne per reati specifici, ed è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria in attesa del rito direttissimo.