Rimini, ruba un Iphone a una donna e prende a schiaffi il compagno che cerca di recuperarlo: scoperto e arrestato

Nella serata di mercoledì scorso, la Polizia di Rimini ha tratto in arresto uno straniero per il reato di rapina impropria. Verso le 23 una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il normale controllo del territorio, veniva avvicinata da una coppia nei pressi del lungomare Murri. L’uomo e la donna riferivano che, durante la loro passeggiata un uomo straniero, del quale fornivano la descrizione dettagliata, strappava dalle mani della donna il suo smartphone, di marca Apple”, colpiva con degli schiaffi il compagno, che cercava di rientrarne in possesso, e si dava alla fuga.

Tempestivamente i poliziotti si mettevano alla ricerca dell’uomo e lo sorprendevano non molto distante dall’accaduto intento a parlare con altre persone. Alla vista degli agenti, l’uomo lasciava cadere qualcosa nella pattumiera. Gli operatori recuperavano il telefono che, qualche istante dopo, veniva sbloccato dalla denunciante, che riconosceva il ladro senza tentennamenti. Alla donna veniva restituito lo smartphone. Il ladro è stato tratto in arresto, convalidato in direttissima con applicazione del divieto di dimora.