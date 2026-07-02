Rimini, ruba un cellulare in spiaggia ma la geolocalizzazione lo incastra al parco: arrestato dopo una colluttazione

Ha rubato un telefono cellulare in spiaggia nel pomeriggio di ieri, 1° luglio, a Rimini, ma non aveva fatto i conti con la tecnologia e la determinazione della vittima. Grazie al sistema di geolocalizzazione dello smartphone rimasto attivo, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a rintracciare il presunto autore del furto all’interno del Parco XXV Aprile. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un giovane senegalese, che deve rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a una denuncia per ricettazione.