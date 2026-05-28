Rimini, ruba un cellulare in spiaggia, il proprietario lo scopre e nasce una rissa: minorenne arrestato per rapina

Rimini
  • 28 maggio 2026
Rimini, ruba un cellulare in spiaggia, il proprietario lo scopre e nasce una rissa: minorenne arrestato per rapina

Nella serata di martedì 26 maggio, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un minorenne, già gravato da precedenti, responsabile del reato di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Una volante era stata inviata in Piazzale Boscovich in quanto era stato fermato un individuo responsabile di un furto. Giunti sul posto, i poliziotti hanno incontrato la vittima del furto che riferiva che mentre si trovava in spiaggia notava un giovane che rovistava tra i suoi oggetti personali. Gli veniva intimato di smettere, ma proseguiva a rovistare, fin quando la vittima notava che gli era stato asportato il cellulare. Da li nasceva una colluttazione terminata all’arrivo della volante. Il giovane è stato tratto in arresto: una volta avvisato, il pm di turno presso il tribunale dei Minorenni, ne ha disposto l’associazione presso il CPA di Ancona.

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