Rimini, ruba superalcolici a Marina Centro: una poliziotta fuori servizio lo fa arrestare

A Rimini nella tarda serata di ieri, domenica 26 aprile, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto un uomo italiano per il reato di furto con strappo.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa intorno alle 23.30 circa, da parte di un’agente in forza in una Questura di un’altra città d’Italia, libera dal servizio, che segnalava un furto in atto presso un’attività commerciale in zona Marina centro.

L’agente riferiva che sentiva l’allarme provenire dal locale in e notava un uomo, con al seguito una borsa, che tentava di far perdere le proprie tracce. Subito la poliziotta si avvicinava all’uomo, ma quest’ultimo le intimava di andarsene e di non interessarsi. L’agente, invece, insisteva, lo seguiva e senza perderlo mai di vista contattava il 112.

A questo punto giungeva sul posto una volante, che a seguito dell’indicazione della richiedente, individuava l’uomo, il quale visti i poliziotti cercava di occultare la borsa. Appena fermato, si scopriva che nascondeva le bottiglie di superalcolici che poco prima aveva rubato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, in considerazione dei fatti accaduti veniva tratto in arresto in attesa del giudizio per direttissima previsto nella giornata odierna.