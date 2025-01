Rimini, ruba l’incasso della toilette della stazione e rifila un pugno alla donna delle pulizie: ragazza arrestata

Ieri sera la Polizia ferroviaria di Rimini ha tratto in arresto una donna straniera per il reato di rapina impropria. Nello specifico, verso le ore 18.45 gli agenti della sezione Polfer udivano delle urla provenire dall’esterno della stazione e si recavano nel vicino androne di ingresso e uscita della Stazione, dove notavano due donne che si strattonavano e urlavano a vicenda.

I poliziotti le bloccavano e le separavano, riconoscendo una delle due donne, in quanto dipendente addetta alla pulizia dei servizi igienici della Stazione. Quest’ultima, in forte stato di agitazione riferiva che una ragazza, si era intrufolata all’interno della toilette della Stazione e, approfittando del fatto che stava pulendo i locali, le sottraeva il denaro dell’incasso ed il proprio telefono cellulare che si trovava sul banco nei pressi della cassa. Tra le due donne nasceva una colluttazione che culminava con un pugno sul volto dell’addetta alle pulizie. In considerazione dei fatti accaduti, la donna veniva arrestata in attesa del giudizio direttissimo previsto per la data odierna ed alla vittima le veniva restituito il denaro sottratto.