Rimini ruba in un negozio di generi alimentari e prende a calci e pugni il titolare: 36enne arrestato

I Carabinieri di Rimini, insieme ai colleghi della Stazione di Rimini Miramare, sono intervenuti nella serata di ieri presso un negozio di generi alimentari di Rimini, nelle vicinanze della Stazione ferroviaria a seguito di una richiesta di intervento pervenuta al numero di emergenza 112. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti un uomo, successivamente identificato in un 36enne marocchino, dopo essersi introdotto nell’esercizio commerciale si era impossessato di un telefono cellulare e prodotti alimentari, per poi tentare di darsi allontanarsi precipitosamente. Proprio al fine di guadagnare la fuga, colpiva ripetutamente con calci e pugni il titolare intervenuto per impedirgli di allontanarsi senza saldare. In più, il 36enne è andato in escandescenza anche nei confronti dei militari intervenuti sul posto, verso i quali brandiva una bottiglia di vetro rotta, salvo poi desistere. Il titolare del negozio, ferito, veniva trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Rimini per essere soccorso con le cure del caso. La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza poiché indiziato delle ipotesi di reato di rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza, sino alla celebrazione del giudizio direttissimo previsto questa mattina.