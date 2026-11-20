Aveva sottratto circa 150 euro dalle borse di due dipendenti dell’albergo che ospitava gli studenti di un liceo riminese in gita a Pompei. Un episodio avvenuto nell’aprile 2025, mentre era in servizio come insegnante accompagnatrice, che le è costato il posto di lavoro. La docente ha contestato il licenziamento, ritenendolo eccessivo, ma anche la Corte d’Appello di Bologna, dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini, ha confermato la legittimità della sanzione. L’insegnante dovrà inoltre pagare 3.500 euro di spese per il secondo grado, oltre agli oneri di legge e al raddoppio del contributo unificato.

L’episodio

Secondo quanto ricostruito nel procedimento disciplinare, la professoressa sarebbe entrata due volte nell’area riservata al personale della reception, aprendo le borse di due dipendenti e prelevando denaro dai portafogli. Le telecamere avrebbero ripreso i suoi movimenti. La mattina successiva, dopo aver visionato le registrazioni, la donna restituì circa 150 euro. Quattro mesi dopo, ad agosto, arrivò il licenziamento per giusta causa. Durante l’audizione aveva ammesso di essersi introdotta dietro il bancone, sostenendo di aver cercato la chiave della propria camera e poi il numero della stanza dell’autista. Aveva negato il furto, ma davanti al Tribunale di Rimini aveva successivamente riconosciuto l’accaduto, dichiarandosi pentita. Il ricorso era stato respinto.

Licenziamento legittimo