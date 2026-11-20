Aveva sottratto circa 150 euro dalle borse di due dipendenti dell’albergo che ospitava gli studenti di un liceo riminese in gita a Pompei. Un episodio avvenuto nell’aprile 2025, mentre era in servizio come insegnante accompagnatrice, che le è costato il posto di lavoro.
La docente ha contestato il licenziamento, ritenendolo eccessivo, ma anche la Corte d’Appello di Bologna, dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini, ha confermato la legittimità della sanzione. L’insegnante dovrà inoltre pagare 3.500 euro di spese per il secondo grado, oltre agli oneri di legge e al raddoppio del contributo unificato.