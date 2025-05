Rimini, ruba in ferramenta e colpisce il titolare con un’asta di ferro: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Rimini, sono intervenuti presso una ferramenta a Miramare, seguito di una richiesta pervenuta al numero 112. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti un uomo, successivamente identificato in un 30enne marocchino, dopo essere entrato in un negozio di ferramenta e aver asportato della merce, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, colpiva con un’asta di ferro ad un polso il titolare intervenuto per impedirgli di allontanarsi senza saldare. I militari intervenuti sul posto, dopo essersi accertati delle condizioni di salute della vittima, ricevuta la dettagliata descrizione dell’individuo, si ponevano alla ricerca del ladro. Poco dopo, infatti, riuscivano a rintracciarlo in uno stabilimento balneare ove, tra l’altro, veniva trovato in possesso di uno zaino contente oggetti rubati in un appartamento nella stessa mattinata. L’uomo veniva infatti riconosciuto da entrambe le vittime, grazie alla descrizione e alle immagini di video sorveglianza. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.

Il 30enne è stato tratto in arresto in flagranza poiché indiziato delle ipotesi di reato di rapina aggravata e furto in abitazione con comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale nell’attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.