Rimini, ruba il monopattino e 25 euro a un 15enne: la Polizia rintraccia e arresta un rapinatore di appena 19 anni

Sabato sera, intorno alle 19, gli agenti sono intervenuti su segnalazione del padre della vittima dopo che il figlio gli aveva raccontato di come due soggetti nordafricani lo avessero minacciato di consegnare il proprio monopattino e il denaro in suo possesso, minacciando l’uso di un coltello. Grazie al sistema di geolocalizzazione installato sul monopattino, il padre è riuscito a individuare la posizione del mezzo nella zona di Torre Pedrera, tra via Eritrea e via della Lama, informando immediatamente la polizia. Giunti nei pressi della stazione ferroviaria di Torre Pedrera, gli agenti hanno individuato due giovani che corrispondevano alle descrizioni ricevute e che viaggiavano insieme su un altro monopattino. Alla vista della polizia, nonostante l’intimazione dell’alt, i due hanno tentato di fuggire, ma uno degli agenti, inseguendoli a piedi, è riuscito a bloccarli dopo pochi metri con l’aiuto del collega. Il monopattino sottratto, invece, riconosciuto dal proprietario, è stato trovato nelle vicinanze dei binari della stazione ferroviaria.

Durante i controlli, però, i fermati, il 19enne e un suo connazionale, non sono riusciti a fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del mezzo in loro possesso e sono stati così accompagnati in Questura per l’identificazione. Sottoposto a perquisizione personale, il primo, poi riconosciuto dalla vittima, è stato trovato in possesso di una banconota da 20 euro, ovvero parte del denaro appena sottratto. Ulteriori indagini tramite le telecamere di sorveglianza della fermata Metromare hanno confermato la partecipazione del 19enne alla rapina insieme a un terzo soggetto rimasto ignoto, mentre l’altro fermato, risultato estraneo al fatto, è stato rilasciato. Dagli accertamenti in banca dati è poi emerso che l’arrestato risultava già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.