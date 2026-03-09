Rimini, ruba il monopattino e 25 euro a un 15enne: la Polizia rintraccia e arresta un rapinatore di appena 19 anni

Ruba un monopattino alla fermata Metromare Lagomaggio ad un 15enne riminese, al quale sottrae anche 25 euro minacciando l’uso di un coltello, ma viene poi individuato grazie al sistema di geolocalizzazione installato sul mezzo. A finire in manette un 19enne tunisino, irregolare sul territorio italiano, arrestato nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata. Il giovane, su disposizione del pm Luca Bertuzzi, è stato poi trasferito nella Casa circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità giudiziaria.