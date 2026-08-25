Rimini, ruba il cellulare in spiaggia e picchia il bagnino e i bagnanti che lo bloccano: arrestato per rapina a Torre Pedrera

Rimini
  • 25 agosto 2026
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Ruba uno smartphone da uno zaino appoggiato su un tavolino in spiaggia e, per assicurarsi la fuga, aggredisce il bagnino e i passanti che tentavano di bloccarlo. Un uomo di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio e la persona, è stato tratto in arresto nella serata di lunedì 24 agosto dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria. I fatti intorno alle 19 sul litorale di Torre Pedrera. La vittima, accortasi della sparizione del proprio telefono cellulare custodito nella tasca laterale dello zaino, ha subito individuato il sospetto che poco prima si aggirava con atteggiamento circospetto. Con l’aiuto del bagnino, il proprietario si è messo immediatamente alla ricerca dell’uomo, raggiungendolo a breve distanza.

A quel punto il malvivente ha reagito con violenza: per guadagnarsi la via di fuga ha sferrato una serie di manate al bagnino e ha continuato ad aggredire con spintoni e colpi i cittadini intervenuti per dare una mano.

L’intervento delle Volanti

L’allarme al 112 ha fatto scattare l’intervento immediato degli agenti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato tre persone intenti a trattenere a fatica l’aggressore che cercava disperatamente di divincolarsi. Alla vista dei lampeggianti, l’uomo si è sbarazzato di un asciugamano al cui interno aveva nascosto la refurtiva, recuperata e subito restituita al legittimo proprietario. Non senza difficoltà, gli agenti sono riusciti a contenere la furia del ladro e a farlo salire sulla volante. Condotto in Questura per i rilievi, il controllo alla banca dati interforze ha confermato a suo carico svariati pregiudizi di polizia. L’uomo è stato tratto in arresto per rapina e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida.

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