Rimini, ruba creme solari per 600 euro ma viene smascherato

RIMINI. Nel pomeriggio di ieri l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini ha arrestato un giovane di nazionalità marocchina, resosi responsabile del reato di tentato furto. Intorno alle 16.40, una volante è stata inviata dalla Sala Operativa presso un punto vendita del Centro Commerciale “Le Befane” in quanto l’addetto alla vigilanza aveva scoperto un possibile autore di furto.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato il soggetto insieme alla vigilanza e sottoposto a perquisizione personale occultate all’interno dello zaino del ragazzo sono state rinvenute diverse confezioni di creme solari per un valore totale di circa seicento euro.

L’uomo, una volta entrato nel punto vendita, era passato tra gli scaffali espositivi prelevando le confezioni solari per poi inserirle nello zaino; una volta arrivato alle casse aveva pagato solo una lattina di thé e l’addetto alla vigilanza, notando lo zaino voluminoso, aveva proceduto al controllo degli scontrini facendogli ammettere il furto.

Il ragazzo è stato accompagnato in Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e dal controllo delle banche dati è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Per questo è stato arrestato per il reato di tentato furto, in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata odierna.