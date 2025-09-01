Rimini, ruba bottiglie di vino e poi minaccia i poliziotti: arrestato

Nel corso della mattinata di domenica 31 agosto, le Volanti in servizio presso la Questura di Rimini, nell’ambito del servizio del controllo del territorio, hanno tratto in arresto un uomo per rapina impropria. Intorno alle 9.45 una volante è stata inviata presso un negozio di alimentari a seguito di una segnalazione di un dipendente, che aveva notato un individuo molesto, che dopo aver prelevato alcune bottiglie di vino, si era poi diretto verso l’uscita senza pagare quanto preso.

Il dipendente ha fornito agli agenti una descrizione del ladro e indicazioni sugli spostamenti, consentendo così agli agenti di rintracciarlo poco distante dal punto vendita. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha ignorato l’invito a fermarsi e a posare la bottiglia che aveva con sé, impugnandola invece per il collo e sollevandola sopra la testa con atteggiamento minaccioso, come a voler colpire gli operatori.

Grazie alla prontezza e al coordinamento dei due agenti, l’uomo è stato bloccato, nonostante opponesse resistenza scalciando e dimenandosi. Disarmato, è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito. In considerazione dei fatti accaduti, vista la sua pericolosità sociale e la abitualità nel compiere reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida previsto per la giornata odierna.