Rimini, ruba alcolici al supermercato e fa cadere l’addetto alla sicurezza: bloccato da un militare fuori servizio

Nella serata di ieri, lunedì 6 aprile, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo per tentata rapina impropria. Intorno alle 20, una Volante è intervenuta presso il supermercato Lidl a seguito della segnalazione di un individuo che aveva nascosto alcune bottiglie di alcolici all’interno del proprio zaino, tentando poi di allontanarsi senza pagare.

Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza di un cliente, militare fuori dal servizio, che riferiva di aver notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto tra gli scaffali, nascondendo della merce. Quest’ultimo, giunto alle casse, provvedeva al pagamento di una sola lattina. Superate le casse, l’uomo veniva fermato dalla sicurezza del supermercato. A quel punto, il ladro cercava di darsi alla fuga, spintonando l’addetto alla vigilanza, dimenandosi e facendolo cadere a terra. L’intervento del militare fuori servizio consentiva di bloccare temporaneamente l’uomo fino all’arrivo della pattuglia. Il ladro opponeva ulteriore resistenza anche nei confronti degli operatori di Polizia giunti tempestivamente sul posto, rendendo necessario il suo successivo accompagnamento presso gli Uffici della Questura.

Al termine degli accertamenti, l’uomo veniva tratto in arresto per tentata rapina impropria e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.