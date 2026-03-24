Rimini, ruba al supermercato: un maresciallo dei Carabinieri fuori servizio lo insegue e lo arresta

I Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un marocchino 27enne, in Italia senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’episodio si è verificato ieri, in prossimità della chiusura, presso un esercizio commerciale a Miramare. Un maresciallo dell’Arma, libero dal servizio, presente all’interno del supermercato, ha notato un addetto alla vigilanza inseguire un giovane. Avendo intuito la consumazione di un furto, il Carabiniere si è messo immediatamente all’inseguimento del fuggitivo.

Durante la fuga il 27enne, nel tentativo di agevolarsi la fuga, gettava lo zaino contenente la merce rubata poco prima. Raggiunto dal militare, il giovane ingaggiava una colluttazione per sottrarsi al controllo, venendo però infine bloccato grazie alla prontezza e alla determinazione del maresciallo, che ha riportato lievi lesioni. La refurtiva, del valore di 130 euro, è stata recuperata sul posto e restituita all’avente diritto. Dichiarato in arresto, il 27enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la giornata di oggi.