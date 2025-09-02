Rimini, ruba 14 bottiglie di champagne e le nasconde in hotel: denunciato dopo il controllo anti droga

RIMINI. Ieri a Miramare è stato denunciato per ricettazione un giovane di 26 anni, procedendo alla restituzione al legittimo proprietario della merce rubata: 14 bottiglie di prestigiose marche di champagne, per un valore complessivo di 3.650 euro. L’operazione è scattata ieri sera a Miramare, quando una pattuglia ha notato davanti a un locale pubblico un giovane intento a fumare sostanze stupefacenti. Durante i controlli di identificazione del soggetto, classe 1999, gli agenti hanno voluto verificare alcuni sospetti che hanno portato a procedere con un’ispezione domiciliare nella camera d’hotel in cui il ragazzo alloggiava.

Dal controllo sono emersi modiche quantità di sostanza stupefacente, detenuta per uso personale e 14 bottiglie di prestigiose marche di champagne, tra cui Don Pérignon e Ruinart, oltre a una bottiglia di amaro. Ulteriori accertamenti hanno permesso di collegare la merce a una denuncia di furto presentata nei giorni precedenti presso la Stazione Carabinieri di Riccione da parte di un ristorante, vittima di tre distinti episodi di sottrazione di bottiglie pregiate per un valore superiore ai 5.000 euro. La refurtiva recuperata è stata restituita all’esercizio commerciale danneggiato.

Il 26enne è stato segnalato alla Prefettura competente per detenzione di stupefacenti per uso personale e denunciato a piede libero per ricettazione. Dovrà comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini. Nei suoi confronti vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.