Sorpreso a rovistare all’interno di un’auto parcheggiata, viene bloccato da due passanti fino all’arrivo delle Volanti e finisce in manette. È accaduto nella serata di giovedì 19 novembre a Miramare, dove la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un uomo marocchino, irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato.

Tutto è iniziato intorno alle 20, quando alla Sala Operativa della Questura è arrivata la segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra le vetture in sosta nella zona di Miramare, “provando” le maniglie delle portiere per verificare quali fossero rimaste aperte. Sul posto è stata inviata immediatamente una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. All’arrivo degli agenti, due residenti stavano già trattenendo il giovane, che pochi istanti prima era stato sorpreso proprio all’interno di un abitacolo.