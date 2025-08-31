Rimini. Rovinosa caduta in bici mentre pratica downhill, salvato dal Soccorso alpino VIDEO

Questa mattina la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino è intervenuta per prestare soccorso a un settantenne che è caduto mentre praticava downhill sul monte Pincio, nel comune di Talamello (provincia di Rimini).Durante la discesa l’uomo ha perso il controllo della bicicletta e nella caduta ha riportato sospetti politraumi al femore e al bacino. Gli amici che lo accompagnavano hanno immediatamente allertato i soccorsi, facendo intervenire sul posto una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna e l’elisoccorso di Ravenna.I tecnici della stazione Monte Falco sono riusciti ad avvicinarsi fino a circa 500 metri dal punto dell’incidente con un mezzo fuoristrada, per poi proseguire a piedi e preparare l’area per facilitare le operazioni di recupero dell’elisoccorso. L’infortunato si trovava in una zona molto impervia, su una pista circondata da fitta vegetazione e attraversata da linee elettriche ad alta tensione.I soccorritori hanno quindi aperto un varco tra la vegetazione per permettere all’équipe sanitaria dell’EliRavenna di effettuare il recupero in sicurezza tramite verricello. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in elicottero al Trauma Center di Cesena con codice di media gravità.