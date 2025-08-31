Rimini. Rovinosa caduta in bici mentre pratica downhill, salvato dal Soccorso alpino VIDEO

Questa mattina la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino è intervenuta per prestare soccorso a un settantenne che è caduto mentre praticava downhill sul monte Pincio, nel comune di Talamello (provincia di Rimini).

Durante la discesa l’uomo ha perso il controllo della bicicletta e nella caduta ha riportato sospetti politraumi al femore e al bacino. Gli amici che lo accompagnavano hanno immediatamente allertato i soccorsi, facendo intervenire sul posto una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna e l’elisoccorso di Ravenna.

I tecnici della stazione Monte Falco sono riusciti ad avvicinarsi fino a circa 500 metri dal punto dell’incidente con un mezzo fuoristrada, per poi proseguire a piedi e preparare l’area per facilitare le operazioni di recupero dell’elisoccorso. L’infortunato si trovava in una zona molto impervia, su una pista circondata da fitta vegetazione e attraversata da linee elettriche ad alta tensione.

I soccorritori hanno quindi aperto un varco tra la vegetazione per permettere all’équipe sanitaria dell’EliRavenna di effettuare il recupero in sicurezza tramite verricello. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in elicottero al Trauma Center di Cesena con codice di media gravità.