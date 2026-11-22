RIMINI. Nel pomeriggio di ieri, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini ha tratto in arresto un uomo, resosi responsabile del reato di lesioni a Pubblico Ufficiale. Nello specifico, intorno alle ore 15.50, un equipaggio della sezione volanti della Questura di Rimini, mentre transitava in zona Miramare, durante il consueto servizio di controllo del territorio, ha notato in strada un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta al presumibile uso di sostante alcoliche.

Sottoposto a un accertamento di polizia, l’uomo si è mostrato insofferente e violento e ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente gli agenti intervenuti. Invitato più volte a tranquillizzarsi, ha sferrato una gomitata contro uno dei due agenti cagionandogli una frattura al setto nasale. Con non poca fatica, lo stesso è stato assicurato all’auto di servizio e accompagnato in Questura e a seguito degli accertamenti di rito tratto in arresto per il reato di lesioni personali, in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata di domani. L’agente intervenuto è stato trasportato presso il pronto soccorso locale, dove è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.