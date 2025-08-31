Rimini. Rivive la “pesca alla tratta”, degustando sardoncini, piadina e trebbiano

Solo Bertino Astolfi e i volontari della sua associazione “Rimini per Tutti” potevano organizzare un evento così coinvolgente e suggestivo come la “pesca alla tratta”.

Questa mattina, presso il Bagno Caldari n. 68 di Rimini, tutti in acqua per far rivivere una delle più antiche e radicate tradizioni marinare della città. Volontari dell’associazione, pescatori e turisti si sono uniti per vivere insieme l’emozione della pesca alla tratta. Con loro erano presenti anche la consigliera regionale Alice Parma, l’assessora all’ambiente del Comune di Rimini Anna Montini, la presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi, il vicepresidente del Consiglio comunale Nicola Marcello, il comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Ottavio Cilio, e il presidente della Cooperativa Bagnini e Presidente Confartigianato imprese demaniali Mauro Vanni.

Un momento di condivisione, memoria e conoscenza, che ha saputo trasmettere agli ospiti della nostra città il meglio della tradizione e del sapere antico. Tutti insieme hanno calato la rete e l’hanno tirata a riva, per poi continuare la mattinata degustando sardoncini alla griglia, piadina e trebbiano.

Il tutto in perfetto stile romagnolo: tradizione e tipicità arricchite da accoglienza, amicizia e tanta voglia di stare insieme. Ognuno dei partecipanti porterà con sé un ricordo di Rimini unico ed emozionante.