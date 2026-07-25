Rimini, ritrovo di sbandati e residenti esasperati: mininimarket chiuso per 5 giorni

Alcol venduto a persone già ubriache, liti furiose, bottiglie spaccate sul marciapiede, minzioni sui muri e persino un’aggressione con arresto ai danni degli agenti di Polizia Locale. Era diventato una vera e propria spina nel fianco per la vivibilità del centro storico il minimarket in zona Borgo Marina nei cui confronti il Questore di Rimini ha fatto scattare la sospensione della licenza per cinque giorni. La notifica del provvedimento, curata dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, è arrivata nella serata di ieri.