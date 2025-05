Rimini. “Ritorno al futuro”, l’iniziativa del Gruppo Sgr per avvicinare mondo dell’istruzione e mercato del lavoro

Un ponte concreto tra il mondo dell’istruzione e le dinamiche del mercato del lavoro si getta a Rimini grazie all’innovativa iniziativa “Ritorno al Futuro”. Nata dalla sinergia tra il Gruppo SGR, l’ITES Valturio e Zucchetti, nell’ambito della SGR Academy, l’iniziativa punta a forgiare figure professionali dotate delle competenze avanzate richieste oggi dal tessuto economico.

L’idea nasce dalla consapevolezza che il futuro del lavoro passa inevitabilmente attraverso una formazione mirata e al passo con l’innovazione. A farsi promotori di questa visione sono tre realtà di spicco del territorio: il Gruppo SGR, solida realtà prossima a celebrare 70 anni di attività nel settore dell’energia e dell’efficienza energetica; l’ITES Valturio, istituzione storica che dal 1906 (e quindi con ben 120 anni di storia nel 2026) ha formato generazioni di esperti in ambito economico a Rimini; e il Gruppo Zucchetti, leader da oltre quarant’anni nello sviluppo di software gestionali per le imprese.

“Abbiamo una grande ambizione: creare una partnership di alto livello capace di formare talenti pronti per inserirsi con successo nel mercato del lavoro – sottolinea Demis Diotallevi, CEO del Gruppo SGR – generando valore concreto per l’intera comunità e il territorio. Oltre alle indispensabili competenze tecniche, desideriamo coltivare quelle attitudini che da sempre contraddistinguono i collaboratori SGR: autenticità, energia e curiosità.”

Il progetto “Ritorno al Futuro” - SGR Academy accoglierà, a partire dal prossimo settembre, circa cinquanta giovani del territorio. Tra questi, studenti che conseguiranno la maturità al termine dell’anno scolastico in corso e diplomati dell’ITES Valturio negli ultimi cinque anni. Proprio tra i banchi della scuola che li ha formati, questi ragazzi avranno l’opportunità di intraprendere un percorso professionalizzante di alto livello, con contenuti formativi forniti direttamente dai partner del progetto, aprendo così nuove prospettive per il loro futuro lavorativo.

Il nome del programma, “Ritorno al Futuro”, non è casuale. Esso vuole sottolineare la centralità della solida formazione economica impartita dallo storico istituto riminese, proiettandola verso le esigenze del domani. L’obiettivo primario è formare la figura del consulente applicativo, un professionista in grado di gestire con competenza i processi contabili, amministrativi e gestionali all’interno di un sistema ERP aziendale, fornendo un supporto cruciale al business nell’utilizzo e nell’evoluzione funzionale di tali applicativi.

Al termine del percorso formativo, completamente gratuito per i partecipanti, verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite. Ma l’impegno dei promotori non si ferma qui: saranno infatti messi a disposizione concrete opportunità di inserimento lavorativo, rappresentando un trampolino di lancio per i giovani talenti del territorio riminese. Un’iniziativa che guarda al futuro, partendo dalle solide basi del passato e dalla collaborazione tra eccellenze del presente.