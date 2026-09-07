Rimini, ristrutturazione dell’hotel con conto extra, ma gli albergatori vincono in tribunale

Una fattura da 77mila euro, alcuni lavori eseguiti in cantiere per la ristrutturazione di una struttura alberghiera e un presunto accordo per opere aggiuntive. Ma per il Tribunale mancava l’elemento decisivo: un contratto diretto con la società proprietaria dell’immobile che avrebbe dovuto pagare. È il punto centrale della sentenza con cui la giudice onoraria Maria Teresa Corbucci ha accolto l’opposizione della società riminese destinataria del decreto ingiuntivo e dichiarato così insussistente il credito.