Rimini, rissa tra detenuti il 25 aprile in carcere: ferito un agente

Un 25 aprile di botte tra detenuti alla casa circondariale di Rimini. E ad andarci di mezzo è stato soprattutto un agente della Polizia penitenziaria, intervenuto per sedare la rissa. A denunciare l’episodio è la Fp-Cgil di Rimini, ricostruendo quanto avvenuto. Nel primo pomeriggio di venerdì 25 aprile durante la risalita dall’area passeggi è scoppiata una lite tra sette detenuti, nella quinta sezione: ad affrontarsi sono stati due gruppi venuti alle mani per screzi avvenuti in precedenza. L’agente di servizio in sezione, con l’aiuto dell’ispettore di sorveglianza generale, si è messo in mezzo alle due fazioni nel tentativo di dividerle.

Solo grazie al tempestivo intervento di altro personale, prosegue il sindacato, è stata ristabilita la calma e i detenuti sono poi tornati nelle rispettive celle. Uno degli agenti, però, colpito violentemente sia al fianco sia al viso, è stato accompagnato al Pronto soccorso di Rimini, per una prognosi di 15 giorni. Il sindacato, dopo “anni di richieste” e la recente visita sui luoghi di lavoro, torna a stigmatizzare “il problema della presenza di un solo agente incaricato della gestione di un’intera sezione detentiva, o addirittura di due sezioni”, come accade quotidianamente alla casa circondariale di Rimini. Gli organici, prosegue la Fp-Cgil, sono inadeguati, così come gli spazi, le dotazioni, la gestione delle attività ordinarie. Senza dimenticare “l’insufficienza di strutture e organizzazione adeguate per i detenuti affetti da patologie psichiatriche”. La situazione, avverte il sindacato, “sta diventando una pericolosa bomba sociale”. In regione come in gran parte d’Italia, conclude, serve “un intervento urgente di potenziamento degli organici. La tutela della salute e della sicurezza, sia dei lavoratori sia dei detenuti, passa necessariamente attraverso il rafforzamento degli organici e investimenti specifici”.