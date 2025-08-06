Rimini. Rissa in carcere con lamette e bastoni: grave un 19enne, feriti due agenti

Un detenuto malmenato selvaggiamente e portato d’urgenza all’Infermi per un trauma alla testa, e due agenti di polizia penitenziaria feriti e condotti anche loro in ospedale è questo il bilancio dell’ultima, violenta, rissa che è andata in scena nella casa circondariale Casetti di Rimini.

Il fatto risale al pomeriggio di lunedì, quando un detenuto 19enne, di nazionalità tunisina, si è arrabbiato con altri giovani nordafricani, avviando una litigata feroce scaturita dalla distribuzione di alcuni farmaci. Gli altri due detenuti si sono armati di bastoni e lamette, e così, con quelle che sono state riconosciute come “armi improprie”, si sono accaniti sul 19enne, provocandogli un forte trauma cranico a suon di bastonate oltre a diverse ferite da taglio a gola e braccia provocate dalle lamette, tanto da disporre il trasporto urgente del giovane detenuto all’ospedale. Feriti anche due agenti di polizia penitenziaria intervenuti per sedare la lite in cella: sono stati curati all’ospedale Infermi e dimessi con una prognosi di 10 e 5 giorni.