Rimini, rissa furiosa: due giovani arrestati, nell’intervento feriti quattro fra militari e agenti della polizia ferroviaria

RIMINI. Due giovani, di cui uno minorenne, sono stati arrestati nella serata di ieri in piazzale Cesare Battisti, nella stazione ferroviaria di Rimini, con l’accusa di rissa, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto durante un regolare servizio di presidio del territorio condotto dalla Polizia Locale a supporto della Polizia Ferroviaria, intervenuta a seguito di una rissa.

Le divise comunali, in quel momento impegnate nel normale servizio di controllo del territorio, sono intervenute a supporto della pattuglia militare, impegnata a sedare una discussione tra i due uomini. Uno dei giovani coinvolti (classe 1999) è stato fermato e ammanettato dagli agenti in borghese, mentre un altro, minorenne, ha continuato a manifestare comportamenti agitati nei confronti dei militari e successivamente anche nei confronti di due agenti della Polizia Ferroviaria, intervenuti per fornire supporto.

Entrambi i giovani sono stati successivamente tratti in arresto con l’accusa di resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale, nonché per rissa continuata e in concorso. Il minorenne (classe 2008) è stato trasferito al CPA Centro di Prima Accoglienza di Ancona su disposizione del Pubblico Ministero, mentre il maggiorenne comparirà questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Rimini. Durante le indagini, è stato identificato anche un terzo individuo coinvolto, che si era allontanato, nei confronti del quale sono in corso ulteriori verifiche e sarà denunciato per il suo coinvolgimento nella rissa.

Durante l’incidente, due militari e due agenti della Polizia Ferroviaria hanno riportato alcune ferite per le quali sono state necessarie cure mediche.