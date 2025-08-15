Rimini, rissa fuori da un locale durante una festa privata ma nessuno collabora con la Polizia

RIMINI. Ieri sera alle 3 di notte é scoppiata una rissa fuori da un locale nella zona di Bellariva, prenotato interamente per una festa privata. A un certo punto della serata gli animi si sono scaldati e alcune persone hanno cominciato a litigare passando poi alle mani e facendo scattare fuori anche un coltello. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivate le auto della Polizia. Sul posto c’erano una quarantina di persone ma alcune erano già scappate. Un 50enne ferito alla mano ha dichiarato di essersi fatto male da solo chiudendosela dentro la portiera. Sono stati identificati i presenti ma tutti hanno negato fosse successo qualcosa. Il ferito è stato portato via in ambulanza. Una cosa analoga era avvenuta l’anno scorso sempre nei pressi dello stesso locale.

