Rimini, rissa a Marina Centro, 3 feriti e un locale devastato: 7 denunce

Nella notte di domenica 2 agosto la Polizia di Stato di Rimini ha identificato e denunciato sette persone, di età compresa tra i 29 e i 37 anni, ritenute responsabili di una violenta rissa scoppiata all’interno di un locale di Marina Centro tra persone di origine magrebina. Tre dei partecipanti hanno riportato ferite giudicate guaribili oltre i 20 giorni. La segnalazione era giunta alla Sala Operativa della Questura di Rimini nel cuore della notte. Sul posto sono intervenute tempestivamente le Volanti e la Squadra Mobile, che hanno cristallizzato la scena e avviato l’identificazione di testimoni e potenziali autori della violenta colluttazione.