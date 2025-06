Rimini. Riqualificazione hotel Vasco, assolti i Paesani: nessuna truffa ai danni dello Stato

Nel febbraio del 2020, il progetto era stato finanziato con 600mila euro dal Monte dei Paschi con garanzia di Medio Credito Centrale (quindi dello Stato). Poi però era arrivata la sciagura del Covid, a cui si erano aggiunti i controlli della Guardia di Finanza e una denuncia alla Procura della Repubblica per truffa ai danni dello Stato, mettendo la parola fine al progetto imprenditoriale di riqualificazione. A distanza di 5 anni, ieri la vicenda giudiziaria si è finalmente chiusa, davanti al giudice con una sentenza di assoluzione piena “perché il fatto non sussiste” per la società che aveva avviato il progetto e per la famiglia Paesani.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a due anni per gli imputati e sanzioni pecuniarie per la società. Oltre ovviamente alla confisca dei 600mila euro.

Il giudice Francesco Pio Lasalvia ha anche revocato il sequestro della somma, ordinandone l’immediata restituzione ai Paesani. A processo erano finiti Lucio, patròn del Coconuts, il fratello Claudio e il padre Luciano Paesani, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato.