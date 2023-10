Rimini, ripresi i lavori per la nuova piscina comunale, avanzano i cantieri in tutta la città

A Rimini con l’autunno avanza ed entra nel vivo il programma di lavori pubblici diffusi sul territorio, tra opere strategiche e interventi che spaziano dall’edilizia scolastica al patrimonio storico e culturale, dall’impiantistica sportiva al verde e servizi.

Le opere in corso

Sono ripresi lunedì dopo la sospensione legata agli approfondimenti archeologici i lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale della città, a Viserba, una delle principali opere del piano triennale dei lavori pubblici. L’intervento, dal valore complessivo di 10,5 milioni di euro, rientra tra le opere che l’amministrazione ha candidato ai fondi PNRR, ottenendo un finanziamento di 2,1 milioni di euro (a cui si aggiungono 1,4 milioni dal fondo statale per opere con avvio indifferibile). Rientra tra le opere finanziate con risorse Pnrr (1,09 milioni) anche il progetto a capo del Distretto socio-sanitario di Rimini del nuovo centro servizi per il contrasto alle fragilità in corso di realizzazione in zona via De Warthema.

E’ di una settimana fa l’avvio dei primi lavori per la realizzazione del tratto 6 del Parco del Mare, tra piazzale Gondar e via Siracusa, di fronte all’ex Colonia Murri, primo step di una riqualificazione del valore di oltre 25 milioni che consentirà di proseguire nel percorso di rigenerazione di Rimini sud. Parallelamente sono in corso i lavori propedeutici alla realizzazione della vasche di laminazione Rodella e Colonella II, infrastrutture parte del piano di salvaguardia della balneazione che entreranno nel vivo con l’anno nuovo.