Rimini, ripartono i corsi di “Digitale facile”, un aiuto per usare lo smartphone e andare sul web

RIMINI. Con l’inizio dell’anno ripartono i laboratori pratici di ‘Digitale Facile’ rivolti a tutti coloro che hanno poca dimestichezza con le tecnologie e utilizzano in forma ridotta il proprio dispositivo perché non ne conoscono le funzioni, oppure non si sentono sicuri a servirsi di alcune applicazioni. Il corso aiuterà i partecipanti ad acquisire le competenze necessarie per utilizzare in autonomia e in sicurezza il proprio smartphone.

Diversi gli argomenti previsti tra cui il sistema operativo, le impostazioni e le principali applicazioni. La formazione fornirà inoltre indicazioni e conoscenze anche sul mondo del web: come navigare, cercare informazioni, gestire e salvare dati come foto, documenti e file, oppure interagire con gli altri tramite la posta elettronica e l’uso di WhatsApp. Verrà affrontato anche l’argomento degli account e dell’identità digitale.

La formazione si svolgerà nelle aule del Laboratorio Aperto in via dei Cavalieri n. 22, nei pomeriggi di martedì 28 e giovedì 30 gennaio 2025 dalle ore 15 alle 17,30.

Per iscriversi è necessario telefonare alla segreteria di “Digitale Facile” al numero +39 353 4680794 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

L’iniziativa di formazione rientra nelle attività del progetto, candidato dal Comune di Rimini nell’ambito dell’avviso non competitivo della Regione Emilia-Romagna “Digitale facile in Emilia Romagna”, in attuazione della misura prevista dal PNRR.

Nel caso si preferisca richiedere un’assistenza individuale (facilitazione digitale), si ricorda che i punti di facilitazione (Digitale Facile) sono messi a disposizione dal Comune nelle seguenti sedi (info e prenotazioni al 353.4680794 dal lunedì al venerdì 9-13):

- Centro storico Saletta corso d’Augusto 152 (mercoledì 8.30-13.30 e sabato 8-13)

- Biblioteca Gambalunga via Alessandro Gambalunga 27. Piano primo Sala attigua a quella dei prestiti (lunedì 8.30-18.30)

- Laboratorio Aperto via dei Cavalieri 22. Piano terzo raggiungibile con scale interne o ascensore (giovedì 8- 18)

- Anagrafe Centrale via Marzabotto 25. Piano terra Sala dei matrimoni (mercoledì e venerdì 14-19)

- Miramare Sede Decentrata Anagrafe piazza Decio Raggi 2. Piano terra (martedì 8.30-13.30)

- Viserba Sede Decentrata Anagrafe viale Giuseppe Mazzini 22. Piano terra (martedì 8.30-13.30)

- Corpolò Sala “Tituccio” piazzetta del Tituccio 1 (lunedì 13-18)