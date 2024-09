Rimini, riparte la raccolta benefica di materiale scolastico del Team Bòta

Dopo il successo della prima giornata di raccolta, torna l’appuntamento del Team Bòta a sostegno di bambine e bambini di famiglie in difficoltà che tra qualche giorno ricominciano la scuola. Sarà possibile portare materiale scolastico, zaini, quaderni, astucci, matite, penne, cancelleria varia sabato 14 settembre dalle 9 alle 13 nella sede dell’associazione, in via XX settembre n. 20, ma anche nei due presidi presso i supermercati Conad Fonte e Conad Le Befane.

Una vera e propria spesa sospesa per garantire il diritto allo studio e all’educazione pari agli altri studenti anche a quelle famiglie che, a causa di difficoltà economiche o sociali, non possono permettersi di acquistare l’occorrente per bambini e bambine, ragazzi e ragazze che frequentano le scuole del nostro territorio.

Questa raccolta speciale ci vede affiancati da associazioni del territorio attive sui temi dell’educazione, come EduAction Aps, Arcobaleno Odv, Porto Franco Onlus, Casa Italia Cina e altre realtà riminesi che insieme a noi si occuperanno della distribuzione di quanto raccolto a chi ne ha bisogno, utilizzando le eventuali rimanenze per accompagnare bambini e bambine durante l’anno scolastico, per studiare, fare i compiti, imparare e crescere. Tutte le informazioni sulla raccolta alla pagina: https://www.facebook.com/teambotarimini