Rimini. Rinunciano al regalo di nozze per donare una voliera al Cras

Rinunciano ai regali di nozze per donare una voliera al Cras, il Centro recupero animali selvatici di Rimini. Questa è una storia d’amore, ma anche di solidarietà, che vede protagonisti due giovani: la bellariese Nice Benghi, 31enne medico di Medicina generale e la sua dolce metà Robert Nucci, 34enne originario di Poggio Torriana e titolare di una ditta che si occupa di pubblicità online.

Il lieto fine è arrivato il 7 settembre scorso, quando si sono uniti in matrimonio presso il Comune di Bellaria Igea Marina, per poi festeggiare con amici e parenti in una piccola cerimonia informale organizzata a casa dei genitori di lei, sempre nella città di Panzini, dove i coniugi sono andati a vivere.

Il colpo di scena è arrivato durante i preparativi del gran giorno quando, senza battere ciglio, i due hanno rinunciato ai classici regali chiedendo ai 70 invitati di compiere donazioni per il Cras, in forma libera e volontaria.

La scelta

«Finora - spiega Nice - abbiamo raccolto circa la metà della cifra necessaria per acquistare una voliera. Una struttura, dal costo di 5mila euro, che serve a proteggere il laghetto in cui il Cras riabilita i piccoli degli uccelli acquatici».

Nessun rimpianto, dunque, solo la sensazione di aver preso la decisione migliore. «Una scelta, la nostra, - chiarisce Nice - che ha colmato la voglia di fare del bene, destinando tutto a un’associazione che conosciamo da vicino e a cui teniamo molto».

A convincerli è stata in primis «la dedizione ma anche la fatica con cui i referenti del centro portano avanti la loro attività di volontariato soprattutto nei mesi estivi, in cui vengono recuperati, anche grazie all’aiuto della popolazione, migliaia di animali selvatici».

Fiori d’arancio... green

I due sposini, del resto, hanno molto a cuore tutti gli animali, in particolare la fauna selvatica. E ora la loro speranza è che questo gesto contribuisca a sensibilizzare «alla tutela di questi animali oltre che della biodiversità, un bene prezioso messo a rischio ogni giorno dall’antropizzazione». «È nostro dovere scendere in prima linea», si schermisce Nice.

Intanto i coniugi freschi di matrimonio avevano già allargato la famiglia, prima del fatidico sì, accogliendo tre gattini trovati abbandonati in un fosso nel giugno scorso. Ciliegina sulla torta? Le bomboniere realizzate con un vasetto a forma, guarda caso di gufo, da cui spunta una colorata piantina.