Rimini, rintracciato in centro dalla Polizia: deve scontare quasi 5 anni di carcere per droga

Dovrà scontare quasi cinque anni di carcere per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Rimini hanno rintracciato e arrestato un uomo italiano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.

Il provvedimento nasce da condanne definitive per fatti commessi in città nel 2020 e nel 2025. Per l’uomo, rintracciato proprio nel centro di Rimini, si sono così spalancate le porte del carcere: i poliziotti lo hanno fermato e condotto in Questura per le procedure di identificazione e, una volta ultimati gli atti di rito, lo hanno trasferito alla locale casa circondariale dei Casetti, dove dovrà espiare la pena residua di 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione.