“Rimini Rinata” rinnova le cariche: Kristian Gianfreda nuovo presidente

L’associazione civica “Rimini Rinata” ha completato il rinnovo delle proprie cariche al termine del mandato triennale del presidente uscente Fabio Gamberi. Il cambio di leadership segna l’inizio di una nuova fase per il sodalizio impegnato nella promozione della partecipazione attiva alla vita politica e sociale della città.

Il bilancio del mandato uscente

Durante l’assemblea per il rinnovo, Fabio Gamberi ha tracciato un bilancio del lavoro svolto negli ultimi tre anni, evidenziando l’impegno dell’associazione nei momenti più significativi della vita cittadina, comprese le elezioni politiche regionali. Il presidente uscente ha ricordato i risultati raggiunti grazie all’iniziativa e alla dedizione dei soci, invitando il nuovo direttivo a mantenere un approccio propositivo e una presenza attiva nei prossimi appuntamenti politici e sociali della città.

La nuova governance associativa

Il nuovo direttivo di “Rimini Rinata” presenta una composizione che unisce competenze diverse e consolidata esperienza territoriale:

Kristian Gianfreda assume la presidenza, mentre Laura Maria Elena Ravasio ricopre il ruolo di vicepresidente e Vincenzo Mirra quello di segretario. Il consiglio direttivo è completato da Andrea Bellucci, Fabio Gamberi, Giovanni Marra, Daniela Montagnoli, Alessandro Rapone e Uliana Juanita Vergoni.

Un programma di lavoro articolato

Il nuovo presidente Kristian Gianfreda ha delineato le linee guida del mandato, caratterizzato da un intenso programma di attività con incarichi operativi specifici per ciascun membro del direttivo. La struttura organizzativa prevede: Andrea Bellucci come tesoriere, Fabio Gamberi responsabile dei rapporti tra associati, Giovanni Marra per la diffusione delle iniziative attraverso newsletter e mailing, Vincenzo Mirra per la segreteria, Daniela Montagnoli per le relazioni esterne, Alessandro Rapone per la raccolta fondi, Laura Ravasio per la comunicazione e Uliana Juanita Vergoni per l’organizzazione eventi.

Profili e competenze del nuovo team

Il direttivo è composto da figure di rilievo del panorama riminese, ciascuna con competenze specifiche che arricchiscono il patrimonio associativo. Kristian Gianfreda è attualmente assessore alla sanità e alle politiche sociali del Comune di Rimini, Laura Ravasio è titolare di un’agenzia di comunicazione, Andrea Bellucci è commercialista e consigliere comunale, mentre Fabio Gamberi e Giovanni Marra esercitano la professione legale.

Completano il quadro Vincenzo Mirra, pensionato con esperienza amministrativa, Daniela Montagnoli, agente immobiliare e libera professionista, Alessandro Rapone, presidente di Amir, e Uliana Juanita Vergoni, imprenditrice e attivista per la protezione animale.

La missione associativa

Nata in occasione delle precedenti elezioni amministrative, “Rimini Rinata” ha scelto un nome emblematico che richiama il processo di rinascita vissuto dalla città negli ultimi anni. Questo rilancio estetico, culturale e identitario ha restituito a Rimini un ruolo di primo piano nel panorama turistico e sociale italiano.

L’associazione si propone di rafforzare la propria funzione come spazio di proposta, confronto e azione concreta per il bene comune, con una visione civica orientata allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione della bellezza urbana e alla mobilitazione delle energie locali. L’obiettivo rimane quello di stimolare una partecipazione attiva alla vita cittadina, elemento che rappresenta il tratto distintivo dell’associazione sin dalla sua fondazione.