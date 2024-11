Rimini, Rinaldini è sempre un’eccellenza: tre torte nella guida del Gambero Rosso. Due torte per Caridi a Faenza

Rinaldini si conferma un’eccellenza assoluta nel panorama italiano e internazionale e mantiene le “tre torte” di valutazione nella guida Gambero Rosso. È stata presentata oggi la 14° edizione della guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso, per il terzo anno realizzata in collaborazione con Club Kavè. La guida Pasticceri & Pasticcerie 202 fotografa un settore in pieno fermento. Il dolce, protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure piccola coccola, è compagno immancabile dei momenti speciali. Deve appagare vista e palato, allettare, meravigliare.

La motivazione: “Rinaldini a Rimini, oggi un brand che conta svariate sedi, anche fuori regione, ma questa a due passi dal mare, nella città dove tutto è cominciato, è sicuramente la più rappresentativa. Colori vivaci degli arredi e cura dei dettagli caratterizzano un locale per ogni ora del giorno, dove trovare la summa della sua ricca produzione. Ottima la colazione, che a lievitati ricchi e super farciti affianca cornetti salati, uova e avocado toast. Nella corposa offerta salata, anche pizza, focacce, piadine, e a pranzo una strutturata proposta ristorativa. Impossibile non essere attratti dai mignon o dalle ammalianti monoporzioni. Da provare il gelato. Completano l’offerta biscotteria e torte, anche taylor made, i rinomati i grandi lievitati e i dolci da ricorrenza”.