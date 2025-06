Rimini, rigenerazione ex Colonia Enel: dalla Regione un milione e 250mila euro

C’è il progetto di rigenerazione dell’ex Colonia Enel tra gli interventi selezionati e finanziati dalla Regione Emilia Romagna attraverso il “Bando Rigenerazione Urbana 2024” finalizzato alla promozione degli interventi di riqualificazione attraverso il recupero e il riuso di immobili pubblici. L’Ente ha reso noto oggi la graduatoria che riconosce al progetto presentato dal Comune di Rimini un finanziamento di 1.250.000 euro, il massimo previsto dal bando che copre una quota pari al 50% dell’investimento previsto.

“Ringraziamo la Regione Emilia Romagna per aver colto il valore di un progetto che aderisce in toto alla filosofia e agli obiettivi perseguiti dal bando e più in generale delle politiche di rigenerazione urbana regionali – è il commento dell’Amministrazione Comunale – Le risorse assegnate permetteranno infatti di proseguire nel percorso di realizzazione di un intervento strategico per la città, nella prospettiva di trasformare un luogo abbandonato da decenni in uno spazio pubblico multifunzionale, fruibile dalla comunità e dai visitatori 365 giorni all’anno e integrato con il Parco del Mare attualmente in corso di attuazione. Il sostegno della Regione dà ulteriore forza a questo obiettivo, a cui si inizierà a dare corpo già nei prossimi mesi, con la demolizione dell’immobile che si intende avviare entro l’anno”.

La Regione ha inoltre ufficializzato i finanziamenti destinati alla riqualificazione e all’ampliamento degli impianti sportivi nelle province emiliano-romagnole: a Rimini sono state assegnate risorse pari a 301mila euro per la ricostruzione degli spogliatoi del centro sportivo per il calcio in via della Fiera.