Rimini, rifiuti abbandonati: solo domenica comminate 6 multe da 104 euro

Il Comune di Rimini intensifica le attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. A fronte dell’aumento delle segnalazioni relative al non corretto smaltimento dei rifiuti e con l’obiettivo di contenere il fenomeno legato all’errato smaltimento dei rifiuti, la Polizia Locale ha avviato una nuova modalità operativa che prevede appostamenti straordinari presso le isole ecologiche del centro storico, con controlli programmati anche nelle prossime settimane.

Nella giornata di ieri, domenica 14 dicembre sono iniziati i controlli straordinari presso le isole ecologiche interrate del centro storico. Le operazioni hanno portato all’elevazione di 6 verbali da 104 euro. Dai provvedimenti sanzionatori sono scaturiti anche 3 controlli presso pubblici esercizi e attività artigianali. Ulteriori sanzioni amministrative deriveranno dall’analisi dei dati raccolti in questi approfondimenti.

Ai sei verbali elevati domenica si aggiungono i 132 verbali redatti dall’inizio dell’anno a oggi nell’ambito dei controlli ordinari contro l’abbandono irregolare dei rifiuti nel territorio comunale.

L’attività di vigilanza ambientale prosegue attraverso il coordinamento tra Comune di Rimini, Hera e Guardie Ecologiche Volontarie. Il sistema di monitoraggio si basa sulla rotazione in diverse postazioni strategiche dove vengono installate fototrappole mobili, spostate periodicamente per garantire un controllo efficace delle aree più sensibili.