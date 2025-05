Rimini, rifiuta l’alcoltest e morde il braccio di un poliziotto: scatta l’arresto

Nella tarda serata di ieri, 7 maggio, la Polizia di Rimini ha arrestato un italiano per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza. Alle 23.30 circa una volante notava un’autovettura con una dubbia andatura. Insospettiti, gli agenti procedevano a fermare il veicolo e ad effettuare un controllo più approfondito. Fin da subito l’uomo appariva in uno stato alterato con un pesante alito vinoso, alternando momenti di lucidità ad altri in cui straparlava pronunciando frasi senza senso apparente. Vista la situazione, si decideva di procedere con l’accertamento etilometrico (alcoltest), che però l’uomo rifiutava categoricamente, motivo per cui veniva denunciato con relativo sequestro del veicolo. In queste fasi, l’uomo si poneva dinanzi al veicolo, per impedire le procedure relative al sequestro, si scagliava contro un agente e lo mordeva ad un avambraccio. In considerazione dei fatti accaduti veniva tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo fissato per oggi.