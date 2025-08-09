Rimini, rifiuta di fare l’elemosina: ferito a forbiciate dal mendicante finisce in prognosi riservata

RIMINI. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, in centro storico non lontano dal Tempio Malatestiano. Un 28enne della provincia di Salerno, dopo un breve diverbio, ha ferito al torace un anziano con un paio di forbici da elettricista che aveva con sé. Non è ancora chiaro il movente del folle gesto, ma pare che a far scattare l’ira del giovane sia stato il rifiuto del passante, un 88enne originario della provincia di Pesaro ma residente a Santarcangelo, di fargli l’elemosina. L’episodio è avvenuto infatti in una zona di passaggio dove spesso durante il giorno si possono trovare mendicanti cercare di raggranellare qualche spicciolo.

L’aggressore ha poi cercato di fuggire per le vie del centro, ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rimini Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero state alcune persone che hanno assistito alla scena e sentito le urla della vittima. Il 28enne avrebbe poi cercato di sbarazzarsi delle forbici gettandole a terra, ma inutilmente. L’arma bianca è infatti stata ritrovata dagli stessi militari nel tombino in cui erano finite accidentalmente. Sul luogo dell’aggressione anche i sanitari del 118 che, dopo le prime cure effettuate sul posto, hanno trasportato l’anziano aggredito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Infermi per le medicazioni del caso. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento la prognosi è riservata. Il 28enne, invece, dopo gli accertamenti di rito, su disposizione della Procura di Rimini è stato trasferito alla Casa circondariale dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’accusa per lui è di tentato omicidio.